Нетрезвая мать в Днепре пыталась отравить газом себя и своего двухлетнего ребенка

Женщина в состоянии алкогольного опьянения закрылась в квартире вместе с маленьким сыном и включила газ. Чтобы спасти жизнь обоим, полицейские были вынуждены проникнуть в дом через окно.

В полицию позвонила бабушка едва не погибшего мальчика. Она сообщила, что ее нетрезвая дочь с ребенком закрылась в квартире. Об этом сообщили на странице "Патрульная полиция Украина" в Facebook.

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Правоохранители быстро прибыли к квартире, которая оказались арендованной. Там их ждала бабушка и владелец квартиры. По их словам, они почувствовали резкий запах газа, но попасть в помещение не могли – из-за закрытой изнутри двери.

Мать ребенка не собиралась общаться с полицейскими. К тому же, грубо отвечала на любые обращения. Тогда владелец позволил проникнуть в квартиру через окно.



Спасенный ребенок, которого пыталась отравить газом родная мать

Патрульные перекрыли газ, а двухлетнего мальчика сразу передали врачам. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Женщину же, которая продолжала вести себя агрессивно и угрожать всем вокруг, задержали и доставили в отделение полиции, а затем – в психиатрическую больницу.