Нетрезвые работники СТО разбили авто клиента: шокирующие фото и видео

Работники станции технического обслуживания напились водки и разбили дорогостоящий внедорожник клиента.

В Киеве работники станции техобслуживания попали в ДТП на машине, которую должны были отремонтировать. Об этом сообщил "Киев Оперативный".

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Работники на скорости въехали в частную усадьбу, потому что не успели затормозить на повороте. Видео с места аварии зафиксировал видеорегистратор в машине, которая проезжала мимо. Теперь работники СТО должны оплатить дорогостоящий ремонт автомобиля Range Rover.



Разбитое авто

Смотрите видео с момента аварии: