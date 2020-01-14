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      Нетрезвые работники СТО разбили авто клиента: шокирующие фото и видео

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      Авто, которое разбили работники СТО / kyivoperativ.info

      Работники станции технического обслуживания напились водки и разбили дорогостоящий внедорожник клиента.

      В Киеве работники станции техобслуживания попали в ДТП на машине, которую должны были отремонтировать. Об этом сообщил "Киев Оперативный".

      Интересно! Ocean Plaza в Киеве затопило: 7 человек получили ожоги: фото и видео

      Работники на скорости въехали в частную усадьбу, потому что не успели затормозить на повороте. Видео с места аварии зафиксировал видеорегистратор в машине, которая проезжала мимо. Теперь работники СТО должны оплатить дорогостоящий ремонт автомобиля Range Rover.

      Розбите авто
      Разбитое авто

      Смотрите видео с момента аварии:

      Ocean Plaza в Киеве затопило: 7 человек получили ожоги: фото и видео
      сегодня
      1556
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Авто Новости Украины Аварии и ДТП
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