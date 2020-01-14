Нетрезвые работники СТО разбили авто клиента: шокирующие фото и видео
Работники станции технического обслуживания напились водки и разбили дорогостоящий внедорожник клиента.
В Киеве работники станции техобслуживания попали в ДТП на машине, которую должны были отремонтировать. Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Интересно! Ocean Plaza в Киеве затопило: 7 человек получили ожоги: фото и видео
Работники на скорости въехали в частную усадьбу, потому что не успели затормозить на повороте. Видео с места аварии зафиксировал видеорегистратор в машине, которая проезжала мимо. Теперь работники СТО должны оплатить дорогостоящий ремонт автомобиля Range Rover.
Разбитое авто
Смотрите видео с момента аварии:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии