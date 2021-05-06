В Днепре произошло ДТП без жертв. Водитель авто Volkswagen не справился с управлением и въехал в дерево и ограду. После того, как его остановили полицейские, он пытался откупиться.

Нетрезвый водитель и пассажирка вместе предлагали взятку экипажу патрульных. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для засвидетельствования факта взятки. Актуально "Письма счастья" о правонарушениях будут отправлять не всем водителям: решение Рады Что известно о пьяном водителе в Днепре Инцидент произошел на проспекте Нигояна в Днепре.

За рулем Volkswagen находился 42-летний водитель.

Он въехал в дерево, потом – наехал на ограду и снес ее.

Патрульные увидели у водителя признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование.

Прибор "Драгер" показал, что в крови водителя 2,48 промилле алкоголя.

Чтобы "замять" дело, водитель пытался подкупить патрульных.

Он предлагал 20 тысяч наличных за то, чтобы копы не составляли протокол.

Сотрудники полиции предупредили об уголовной ответственности за эти действия, но нетрезвого водителя и его спутницу это не остановило. Какая ответственность за эти действия Мужчину отстранили от управления автомобилем. Также на водителя патрульные составили протокол по двум статьям: Управление в состоянии опьянения.

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Обратите внимание! В марте 2017 года начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, ужесточили ответственность за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Минимальный штраф – 17 тысяч гривен.

Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала