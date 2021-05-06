Нетрезвый водитель в Днепре пытался откупиться от копов: предлагал 20 тысяч наличными
В Днепре произошло ДТП без жертв. Водитель авто Volkswagen не справился с управлением и въехал в дерево и ограду. После того, как его остановили полицейские, он пытался откупиться.
Нетрезвый водитель и пассажирка вместе предлагали взятку экипажу патрульных. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для засвидетельствования факта взятки.
Актуально "Письма счастья" о правонарушениях будут отправлять не всем водителям: решение Рады
Что известно о пьяном водителе в Днепре
- Инцидент произошел на проспекте Нигояна в Днепре.
- За рулем Volkswagen находился 42-летний водитель.
- Он въехал в дерево, потом – наехал на ограду и снес ее.
- Патрульные увидели у водителя признаки алкогольного опьянения.
- Мужчина согласился пройти освидетельствование.
- Прибор "Драгер" показал, что в крови водителя 2,48 промилле алкоголя.
- Чтобы "замять" дело, водитель пытался подкупить патрульных.
- Он предлагал 20 тысяч наличных за то, чтобы копы не составляли протокол.
- Сотрудники полиции предупредили об уголовной ответственности за эти действия, но нетрезвого водителя и его спутницу это не остановило.
Какая ответственность за эти действия
Мужчину отстранили от управления автомобилем. Также на водителя патрульные составили протокол по двум статьям:
- Управление в состоянии опьянения.
- Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.
Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью