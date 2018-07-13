Нетта Барзилай показала первый кадр из клипа, который снимает в Киеве: фото

Израильская певица, победившая в песенном конкурсе "Евровидение-2018" Нетта Барзилай опубликовала первый кадр будущего видеоклипа.

Об этом Нетта Барзилай написала на своей странице в Instagram.

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Накануне израильская певица приехала в Киев, чтобы снять новый клип. На опубликованном фото артистка сидит на диване в костюме с леопардовым принтом.

Отметим, что на таком же диване ее прохожие сняли на видео у Киевского музея истории.

"Скоро", – прокомментировала снимок Нетта.

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi) 13 Лип 2018 р. о 4:55 PDT

Смотрите видео Неттой Барзилай:

Напомним, что 12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. По результатам голосования зрителей и жюри, конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай одержала победу. Певица оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале.