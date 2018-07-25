Нетта Барзилай представила тизер клипа, который сняла в Киеве

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай опубликовала на своей странице первый тизер будущего клипа, отснятого в Киеве. Израильтянка призналась, что видеоролик был снят для известного стримингового сервиса Netflix и он содержит рекламный характер.

Соответствующее видео появилось на ее Facebook-странице.

На фрагменах видео можно увидеть, как зажигательная певица сидит на ярком диване и "путешествует" на нем поразличным кинокартинам, снятым командой Netflix, – к примеру, сериал "Корона" и "Затерянные в космосе". На протяжении целого видеоролика звезда исполняет новую композицию и использует свои фирменные звуки "кудахтанья".

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"Во всей этой суете я почти забыла поделиться с вами этой частью, над которой мы работали уже больше месяца. Вместе с моей командой мы добросовестно работали, чтобы это стало лучшим коммерческим продуктом для Netflix. Спасибо вам всем", – подписала тизер певица.

Стоит отметить, что в фрагменте видео есть кадр, снятый у здания Министерства иностранных дел, где ее раньше и заметили за работой прохожие-украинцы. Артистка крутилась вокруг оси, сидя на диване в окружении полицейских машин.

Напомним, что 12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. По результатам голосования зрителей и жюри конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай одержала победу. Вокалистка оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале. Недавно звезду обвинили в плагиате, назвав песню "Toy" похожей на песню "Seven Nation Army" американской группы The White Stripes.