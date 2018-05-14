Нетта Барзилай упала с лестницы перед получением кубка победителя Евровидения 2018: видео

В Лиссабоне 12 мая завершилась лихорадка Евровидения 2018. Победителем конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля. Однако перед выходом на главную сцену шоу звезда упала с лестницы. Соответствующее видео появилось в YouTube.

В Португалии не утихает ажиотаж вокруг Евровидения 2018. На несколько дней Лиссабон превратился в эпицентр музыкальной лихорадки. По результатам голосования зрителей и жюри, конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай получила первенство на конкурсе. Вокалистка оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале Евровидения.

Читайте также: Песня победителя Евровидения 2018 Нетти Барзилай "TOY": текст и перевод

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

Однако не обошлось без конфуза. После объявления результатов звезда настолько разволновалась, что по дороге к сцене не удержалась на лестнице и упала. На кадрах видно, что певица пыталась помахать руками зрителям, но оступилась.

Впереди певицы не было никого, поэтому Нетта Барзилай спустилась несколькими ступеньками, пытаясь остановиться. Мужчина, который сопровождал победительницу Евровидения, сразу схватил звезду за руку, но не сумел предотвратить падение. За считанные секунды певица поднялась и хромая направилась в сторону сцены.

Смотрите видео падения Нетти Барзилай перед получением награды победителя Евровидения 2018:

Отметим, что это не единственный конфуз, который произошел с Неттой Барзилай на Евровидении 2018. Певица сломала кубок победителя после того, как получила его от предыдущего триумфатора – Сальвадора Собрала. На конференции после шоу Нэтти Барзилай вручили новый хрустальный микрофон.