14:15
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Нетта Барзилай упала с лестницы перед получением кубка победителя Евровидения 2018: видео

6579 Читати новину українською
Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай
Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай / Getty images

В Лиссабоне 12 мая завершилась лихорадка Евровидения 2018. Победителем конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля. Однако перед выходом на главную сцену шоу звезда упала с лестницы. Соответствующее видео появилось в YouTube.

В Португалии не утихает ажиотаж вокруг Евровидения 2018. На несколько дней Лиссабон превратился в эпицентр музыкальной лихорадки. По результатам голосования зрителей и жюри, конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай получила первенство на конкурсе. Вокалистка оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале Евровидения.

Читайте также: Песня победителя Евровидения 2018 Нетти Барзилай "TOY": текст и перевод

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

 

Однако не обошлось без конфуза. После объявления результатов звезда настолько разволновалась, что по дороге к сцене не удержалась на лестнице и упала. На кадрах видно, что певица пыталась помахать руками зрителям, но оступилась.

Впереди певицы не было никого, поэтому Нетта Барзилай спустилась несколькими ступеньками, пытаясь остановиться. Мужчина, который сопровождал победительницу Евровидения, сразу схватил звезду за руку, но не сумел предотвратить падение. За считанные секунды певица поднялась и хромая направилась в сторону сцены.

Смотрите видео падения Нетти Барзилай перед получением награды победителя Евровидения 2018:

 

Отметим, что это не единственный конфуз, который произошел с Неттой Барзилай на Евровидении 2018. Певица сломала кубок победителя после того, как получила его от предыдущего триумфатора – Сальвадора Собрала. На конференции после шоу Нэтти Барзилай вручили новый хрустальный микрофон.

 

 

 

Теги: Музыка Евровидение Евровидение 2018 LifeStyle Нетта Барзилай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 132
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 859
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1523
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4567
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4552
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук