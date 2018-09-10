Нетуристическая Франция: фотограф показал реальную жизнь в стране

Все привыкли представлять Францию роскошной страной с уютными улочками и величественными зданиями. Однако нетуристические районы страны существенно отличаются от представлений отдыхающих.

Эйфелева башня, Нотр-Дам де Пари, Лувр и роскошная Сена – именно таким туристы представляют Париж. В романтический город ежегодно приезжают миллионы туристов, восхищаясь красотой французской столицы. Однако у города есть и другая сторона, которую удачно показал фотограф Дэвид Тесински.

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Независимый чешский художник отправился во Францию и пробыл там несколько дней. Мужчина не стал прохаживаться привычными туристическими путями, заглянув в "закулисье" Парижа. Там фотограф сделал серию снимков, которые могут разрушить стереотипы относительно мекки романтиков.

Я сделал эту серию про "другую" перспективу этого города. Когда отведешь взгляд от Эйфелевой башни к земле, увидишь, что этот город – не просто фальшивый роман,

– заявил Дэвид Тесински, развенчав мифы о париже.

Бедные кварталы, расписанные здания, мусор на дороге и заброшенные элементы интерьера – вот такие реалии парижской жизни без ретуши.

Нетуристическая Франция



Жизнь в Париже без ретуши

Фотопроект чешского художника

Фото Франции без ретуши

Приют для бездомных

Фоторепортаж из Франции



Жизнь в Париже: реалии



Не туристические пути Парижа



Быт во Франции