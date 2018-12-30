"Неудачная шутка": в МИД России прокомментировали скандал с публикацией данных журналистов BBC

В министерстве иностранных дел отреагировали на обращение BBC о публикации персональных данных журналистов, которые работают в Москве. Там любые обвинения в свою сторону называют абсурдными.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Читайте также: В РФ заговорили о возвращении дипломатов в Британию: появился ответ Лондона

24 канал писал, что ряд российских медиа опубликовали персональные данные сотрудников ВВС, которые работают в Москве. Британской общественный вещатель подал жалобу в МИД РФ в связи с "тревожной ситуацией".

Когда появились первые спекуляции с обвинениями в сторону МИД России в передаче данных СМИ журналистов московского бюро BBC (а об этом недвусмысленно заявляли корреспонденты BBC), мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью,

– заявляют там.

При этом, как отмечает издание "Интерфакс", в ведомстве не отрицают, что появление в открытом доступе списка аккредитованных в России журналистов BBC может быть связано с недавним взломом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне.

"Не позднее, чем 17 декабря, был совершен взлом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне, о чем российская сторона немедленно объявила", – отмечают в ведомстве.

Поэтому там не отрицают, что таким образом злоумышленники могли получить доступ к различным данным. В частности, под удар могла попасть информация представителей британских СМИ, работающих в России.

К слову, издание Times 24 декабря опубликовало фотографии восьми сотрудников британской редакции агентства Sputnik, также указав их должности. В том же материале содержится и призыв шотландского депутата Алекса Коул-Хэмилтона лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik. В Кремле публикацию осудили, там также заявили об "угрозе безопасности российских журналистов".