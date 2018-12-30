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      "Неудачная шутка": в МИД России прокомментировали скандал с публикацией данных журналистов BBC

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      В МИД России прокомментировали скандал с публикацией данных журналистов BBC
      В МИД России прокомментировали скандал с публикацией данных журналистов BBC / Фото из открытых источников

      В министерстве иностранных дел отреагировали на обращение BBC о публикации персональных данных журналистов, которые работают в Москве. Там любые обвинения в свою сторону называют абсурдными.

      Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

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      24 канал писал, что ряд российских медиа опубликовали персональные данные сотрудников ВВС, которые работают в Москве. Британской общественный вещатель подал жалобу в МИД РФ в связи с "тревожной ситуацией".

      Когда появились первые спекуляции с обвинениями в сторону МИД России в передаче данных СМИ журналистов московского бюро BBC (а об этом недвусмысленно заявляли корреспонденты BBC), мы восприняли их как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью,
      – заявляют там.

      При этом, как отмечает издание "Интерфакс", в ведомстве не отрицают, что появление в открытом доступе списка аккредитованных в России журналистов BBC может быть связано с недавним взломом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне.

      "Не позднее, чем 17 декабря, был совершен взлом интернет-ресурсов посольства России в Лондоне, о чем российская сторона немедленно объявила", – отмечают в ведомстве.

      Поэтому там не отрицают, что таким образом злоумышленники могли получить доступ к различным данным. В частности, под удар могла попасть информация представителей британских СМИ, работающих в России.

      К слову, издание Times 24 декабря опубликовало фотографии восьми сотрудников британской редакции агентства Sputnik, также указав их должности. В том же материале содержится и призыв шотландского депутата Алекса Коул-Хэмилтона лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik. В Кремле публикацию осудили, там также заявили об "угрозе безопасности российских журналистов".

      Теги: Новости политики Новости России Великобритания СМИ
      Источник: 24 Канал
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