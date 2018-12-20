Неудачное ограбление: в Ужгороде мужчина повис на заборе во время побега – фото

В Ужгороде парень влез в чужой двор, чтобы обокрасть дом, однако, когда пытался бежать – повис вверх ногами на заборе.

Мужчина зацепился за ограждение так, что не смог самостоятельно освободиться.

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А потом так звал на помощь, что даже дозвался к хозяину того самого дома, который пытался обокрасть.

Грабитель во время побега повис на заборе

Сняли с забора мужчину уже полицейские. Тот еще и пытался бежать, но неудачно. Владельца дома и горе вора пригласили в отделение полиции.

К слову, 31 октября в Киеве мужчина ограбил прохожего, а потом попал под колеса патрульных. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.