Неудачное ограбление: в Ужгороде мужчина повис на заборе во время побега – фото
В Ужгороде парень влез в чужой двор, чтобы обокрасть дом, однако, когда пытался бежать – повис вверх ногами на заборе.
Мужчина зацепился за ограждение так, что не смог самостоятельно освободиться.
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А потом так звал на помощь, что даже дозвался к хозяину того самого дома, который пытался обокрасть.
Грабитель во время побега повис на заборе
Сняли с забора мужчину уже полицейские. Тот еще и пытался бежать, но неудачно. Владельца дома и горе вора пригласили в отделение полиции.
К слову, 31 октября в Киеве мужчина ограбил прохожего, а потом попал под колеса патрульных. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Источник: 24 канал
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