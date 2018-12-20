13:52
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Неудачное ограбление: в Ужгороде мужчина повис на заборе во время побега – фото

      126 Читати новину українською
      Неудачное ограбление в Ужгороде
      Неудачное ограбление в Ужгороде / Фото из открытых источников

      В Ужгороде парень влез в чужой двор, чтобы обокрасть дом, однако, когда пытался бежать – повис вверх ногами на заборе.

      Мужчина зацепился за ограждение так, что не смог самостоятельно освободиться.

      Читайте также: На Киевщине обокрали дом родителей заместителя генпрокурора

      А потом так звал на помощь, что даже дозвался к хозяину того самого дома, который пытался обокрасть.

      Грабіжник під час втечі повис на паркані

      Грабитель во время побега повис на заборе

      Сняли с забора мужчину уже полицейские. Тот еще и пытался бежать, но неудачно. Владельца дома и горе вора пригласили в отделение полиции.

      К слову, 31 октября в Киеве мужчина ограбил прохожего, а потом попал под колеса патрульных. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

      Теги: Новости Украины Полиция Ограбления Ужгород
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук