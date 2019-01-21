Неудачное самоубийство: в Киеве мужчина прыгнул с моста Метро и остался жив

21 января в Киеве мужчина решил покончить жизнь самоубийством, поэтому прыгнул с моста Метро. Но остался жив и даже самостоятельно выбрался из ледяной воды.

28-летний мужчина был нетрезв, как сообщает сайт "Информатор".

Читайте также: Путин нырнул в прорубь, но, к сожалению, вынырнул: реакция соцсетей на купание президента РФ

Он пытался свести счеты с жизнью из-за ссоры с матерью и девушкой.

Случайные прохожие увидели, как мужчина перелезал через перила моста и вызвали полицию. Правда, правоохранители прибыли уже тогда, когда самоубийца-неудачник выходил из воды. Патрульные полицейские посадили потерпевшего в машину, чтобы он согрелся и ждали медиков.



Мужчину отогревали в машине полиции

В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон потерпевшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы тот долг отдал матери. После этого он положил трубку.

Пострадавшего осмотрели медики, он даже не получил травм. Поэтому мужчину передали родственникам.