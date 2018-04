Неудачные кадры из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" появились в сети: смешное видео

Представители студии Disney опубликовали неудачные кадры со съемок культового фильма "Звездные войны: Последние джедаи". Кадры из восьмой части фантастической франшизы получили немалую популярность в сети.

Премьера долгожданного фильма состоялась 9 декабря в Лос-Анджелесе. Украинские зрители увидели новую серию франшизы "Звездные войны" 14 декабря 2017. Однако средипоклонников до сих пор не утихают обсуждения восьмой части фильма, потому неопубликованные до сих пор кадры со съемочной площадки изрядно позабавили их.

В коротком ролике от Студии Disney собраны кадры, как генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону. Согласно видео, сцену переснимали около 30 раз. С другого ракурса было снято еще 13 дублей с пощечиной. Кроме этого, в ролик вошли курьезные моменты с актерами Дейзи Ридли, Бенисио дель Торо и Марком Хэмиллом. Последний пришел в кабину звездного истребителя X-Wing со словами "Thanks for the memories".

В настоящее время около миллиона пользователей YouTube просмотрели видео, а 20 тысяч фанатов "Звездных войн" лайкнули забавный ролик.

Смотрите видео неудачных кадров из фильма "Звездные войны: Последние джедаи":

Что такое "Звездные войны"?

Это культовый фантастический фильм в 8 частях. "Звездные войны" рассказывают о различных конфликтах и войнах в "далекой-далекой галактике". Основная сага, с которой началась удивительная фантастическая история, была сосредоточена на истории рода Скайуокер.