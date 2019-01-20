Неудачный бросок Михайлюка попал в топ-10 моментов НБА: видео

В ночь на 20 января состоялись очередные матчи НБА. Самый интересный из них – противостояние "Хьюстона" и "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк. Победителя матча пришлось определять в овертайме. А момент с участием украинца попал в топ-10 в НБА.

Михайлюк должен был реализовывать момент, однако защитник "Хьюстона" Остин Риверс эффектно его заблокировал. Сам матч в основное время закончился в ничью 120:120. Все благодаря точному трьохочковому от Гордона на последней секунде матча, который и сравнял счет (этот момент тоже попал в топ-10). А уже в овертайме успех был на стороне хозяев – 138: 134.

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Михайлюк в этом матче провел на паркете 11 минут, за которые заработал два очка (один точный двухочковый из четырех попыток). Еще один раз он пытался забросить тьрохочковый – тоже неточно.. также в активе украинца – одна результативная передача. Несмотря на это его РЕ составило + 8.

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