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Неудержимый Малиновский: как забивает украинский футболист

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает феерить голами за бельгийский "Генк".

На минувшей неделе полузащитник бельгийского "Генка" прервал свою затянувшуюся серию без забитых мячей в официальных матчах, которая насчитывала 1 166 минут.

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Что интересно, 11 из своих 16-ти голов за "Генк" хавбек оформил после штрафных ударов. Четыре раза он забивал с игры, а также реализовал один пенальти.

В новом сезоне игрок сборной Украины уже имеет "2+2" по системе "гол+пас". В поединке квалификации Лиги Европы против "Фолы" Руслан забил со штрафного, а в матче чемпионата Бельгии против "Локерена" снова реализовал стандарт, а также отдал две асисты.

В общем Малиновский провел за "Генк" 86 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Статистика голов Руслана Малиновского за "Генк" от издания "Команда №1"

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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