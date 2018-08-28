"Неужели я умру": София Ротару покинула больницу в российской Уфе

Известная украинская и советская певица София Ротару, которая накануне потеряла сознание на концерте и была госпитализирована в одну из больниц Уфы в России, покинула медучреждение вечером 27 августа.

24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что легенда советской и эстрады постсоветского пространства София Ротару попала в реанимацию. Отмечалось, что инцидент случился в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт.

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Новые данные о состоянии артистки рассказала одна из медсестер в больнице, сообщает КП. По ее словам, Ротару привезли на "скорой" с подозрением на инсульт.

Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, я умру? Неужели я умру?

– рассказала медсестра.

Медработница добавила, что певице сразу же сделали МРТ, а диагноз "кровоизлияние в мозг" не подтвердился. После обследований, российские врачи поставили Ротару диагноз "Транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта).

В то же время, медики настаивали, чтобы певица осталась в больнице еще 5 дней, тем более, что ее память до конца еще не восстановилась.

"Однако артистка настояла на выписке. В понедельник вечером палата Софии Михайловны опустела", – добавили сотрудники больницы.

Добавим, ранее как сама София Ротару, так и концертный директор артистки Сергей Лавров подтвердили, что накануне у нее возникали проблемы со здоровьем. Они отметили, что никакой госпитализации певицы не было, ее только осмотрели врачи.