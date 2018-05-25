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Неужели люди действительно думают, что с Антикоррупционным судом прекратится коррупция, – журнал

46 Читати новину українською
Журналист Сергей Иванов
Журналист Сергей Иванов / hromadskeradio.org

Журналист Сергей Иванов не верит в то, что люди настолько наивны, что думают, будто, с созданием Антикоррупционного суда в Украине все наладится, начнут садиться в тюрьму коррупционеры и прекратятся все хищения.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

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Иванов отметил, что Антикоррупционный суд должен быть создан в любых условиях, даже при отсутствии парламента, ведь в противном случае Украину ждет дефолт.

Мне интересно, из кого будут набирать судей в Антикоррупционный суд? Из Ангелов? У меня возникает один простой вопрос: где взять людей, которые будут беспристрастно и неангажированно выносить приговоры? Или они будут работать так же, как НАПК, как НАБУ,
– сказал журналист

"Я не верю, что в Антикоррупционном суде будут настоящие приговоры. Это просто создаст определенный пиар для кого-то. Такие органы просто принимают определенное участие в политической жизни, но не выполняют какой-либо правоохранительной функции соответствующего органа с уголовной юрисдикцией", – ответил Сергей Иванов.

Напомним, во время пленарного заседания 24 мая народные депутаты рассмотрели 1273 правки с 1927 законопроекта №7440 о Высшем Антикоррупционном суде. Ранее стало известно, что этот важный закон могут принять без поправок Венецианской комиссии. 25 мая Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что закон об Антикоррупционном суде Верховная Рада примет в июне.

Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Законопроект
Источник: 24 Канал
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