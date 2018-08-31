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Неужели Макрон и Путин стали друзьями, или Необходимы ли Европе стратегические отношения с РФ?

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Еммануель Макрон и Путин
Еммануель Макрон и Путин / ИноСМИ

Это мощное заявление, которое должно нас оооочень взволновать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимы стратегические отношения с Россией и Турцией в области безопасности. Он призвал к "реализму" в отношениях ЕС и РФ.

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Его слова – это квинтэссенция идеи, которую активно толкает Москва уже второй год подряд: "РФ – новый партнер ЕС в области безопасности и новый зонтик безопасности на Ближнем Востоке".

На фоне торгового, санкционного, политического и дипломатического противостояния США и ЕС, эта идея уже не кажется Европе какой-нибудь фантастической. Более того, для многих европейских элит это выход из сложившегося кризиса, особенно на ближневосточном направлении.

Германия и Франция уже открыто намекают о вероятности нормализации отношений с РФ, что прямо ударит по интересам Украины и ее позициях в Европе.

Вот такой результат стремительно меняющейся архитектуры европейской региональной безопасности в условиях, когда трансатлантический послевоенный альянс дал трещину.

Скажем спасибо Дональду Трампу.

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости США Владимир Путин Эммануэль Макрон Евросоюз
Источник: Facebook Iliya Kusa
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