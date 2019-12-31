Невдалий рік – поштовх до змін, або Як підбити підсумки року з користю

Як підбити підсумки року, що минає. Тепер ви сидите й згадуєте, де проводили відпустку, яку квартиру купили, та що загалом крутого мали протягом року. А якщо нічого?

Ми вже розповідали вам, як поставити цілі на наступний рік.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбук Уляна Супрун.

Вам здається, що ваші досягнення – ніщо у порівнянні з досягненнями ваших друзів у фейсбуці. Зупиніться, вдихніть глибоко, видихніть. Воно того не варте. Про те, як підбивати підсумки року безпечно для свого ментального здоров'я, як пережити свята комфортно та що робити, якщо вам зараз не до свят, спецпроєкт "PsycheЯ" ("ПсихеЯ") від Patriot Defence / Захист Патріотів підготував новорічний подкаст.

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Часом те, що люди називають "невдалим роком", насправді є поштовхом до зміни парадигм. Саме кризові, сповнені негативних емоцій та травматичного досвіду часи змушують нас глибше зануритися в себе і подумати: "Що ж мене насправді цікавить в цьому житті? Чого дійсно хочу я, а не мої близькі, друзі чи родичі? Якими є мої внутрішні бажання?".

Стан щастя і задоволення розслабляє, стан розчарованості – спонукає до дій. Тому його можна сприймати як дуже непростий, але подарунок. Якщо людина зможе ним скористатись – тобто зробити внутрішні висновки – якість її життя зміниться колосально.

Підбивати підсумки року варто, лише якщо ви цього справді хочете. Це може бути непростою роботою по переосмисленню свого життя, по розумінню того, де ви зараз перебуваєте, куди хочете йти далі і чи плануєте щось змінювати. Зовсім необов'язково прив'язувати її до свята – Нового року, Різдва чи будь-яких інших, у такий спосіб підвищуючи стрес від суспільних очікувань. Можливо, підбиття підсумків краще перенести на більш спокійний час.

Якщо ж ви справді маєте внутрішній поклик подивитися на своє життя в ретроспективі і зрозуміти, що у вас відбулося за цей проміжок часу, – спробуйте це зробити справді усвідомлено. Не варто витягувати з шухляди список минулорічних планів і з сумом усвідомлювати, що чогось не встигли виконати.

Зверніть увагу на свої навіть маленькі досягнення – саме вони створили вас нового, яким ви є сьогодні. Подумайте про речі, які надихали вас протягом усього року. Подумайте про людей, які були з вами поруч.

Замість того, аби намагатися згадати досягнення "такі, як в стрічці фейсбуку", дайте собі відповіді на такі питання. Вони не знецінюють ваш досвід, а, навпаки, роблять його унікальним.

Чого нового ви навчилися?

Можливо, ви навчилися слухати своїх близьких і чути їх.

Можливо, ви навчилися радіти дрібничкам.

Від чого ви позбавилися?

Можливо, ви знайшли в собі сили вийти з токсичних стосунків.

Можливо, ви нарешті звільнилися з роботи, яка була вам не до вподоби.

У чому ви стали кращими?

Можливо, ви навчилися просити вибачення і пробачати

Можливо, ви почали займатися спортом.

Кому ви допомогли?

Можливо, ваш друг був у депресії, а ви були поруч тоді, коли він потребував вашої підтримки.

Можливо, ви почали займатися волонтерською діяльністю.

Які страхи або комплекси ви побороли?

Можливо, ви більше не боїтеся казати "ні".

Можливо, ви більше не боїтеся зізнатися собі, що могли помилятися.

Чим ви можете пишатися?

Ви стали кращими, ніж були рік тому.

Коли підсумки підбито, подумайте про те, як би ви хотіли провести ці свята. Тому якщо для вас посиденьки перед телевізором, сімейне застілля чи тривалий сон зранку першого січня не є атрибутами Нового року, дозвольте собі зламати систему.

Святкуйте наодинці, закутавшись у плед та згадуючи найприємніші моменти року. Святкуйте з друзями, граючи у твістер або кидаючись сніжками (якщо сніг таки випаде ). Святкуйте з незнайомими людьми під ялинкою на головній площі міста. Або ж не святкуйте взагалі, якщо вам так хочеться.

Дозвольте собі зробити щось для себе – це ваше життя і ваш новий рік. Єдина людина, яка найкраще зможе подбати про нас, – це ви самі. І це як ніколи важливо пам'ятати під час новорічних свят.

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