Невероятная история: как 15 бутылок пива помогли врачам спасти жизнь пациенту

Вьетнамские врачи спасли жизнь 48-летнего пациента Нгуена Ван Нхата с помощью 15 банок пива.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Мужчина попал в больницу в провинции Куангчи с признаками сильного отравления. Врачи рассказали, что уровень метанола в его крови в 1119 раз превышал норму. Чтобы его печень перестала перерабатывать такой объем этого вещества, пациенту в желудок влили три банки пива.



Пиво не позволило перерабатывать печени больного метанол

Затем в течение 12 часов мужчине каждый час вливали еще по одной, до тех пор, пока он не пришел в себя. Одновременно с этим кровь очищали от опасных токсинов. Уже через три недели Нгуен Ван Нхат был готов к выписке.

Алкоголь поступает в организм в двух видах: или этиловый, или метиловый спирты. Метанол смертельно опасен для человека, так как окисляется до ядовитого формальдегида. Именно это и произошло с Нгуеном.

Но когда в организм поступает этанол, то печень предпочитает его и перерабатывает его первым. Для этого мужчине и вливали пиво, пока выводили ядовитые вещества из организма.

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