14:47
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Невероятная история: как 15 бутылок пива помогли врачам спасти жизнь пациенту

      12 Читати новину українською
      Пиво помогло спасти жизни
      Пиво помогло спасти жизни / pixabay.com

      Вьетнамские врачи спасли жизнь 48-летнего пациента Нгуена Ван Нхата с помощью 15 банок пива.

      Об этом сообщает Daily Mail.

      Читайте также: Невероятные открытия 2018 года, которые изменили медицину

      Мужчина попал в больницу в провинции Куангчи с признаками сильного отравления. Врачи рассказали, что уровень метанола в его крови в 1119 раз превышал норму. Чтобы его печень перестала перерабатывать такой объем этого вещества, пациенту в желудок влили три банки пива.

      Пиво
      Пиво не позволило перерабатывать печени больного метанол

      Затем в течение 12 часов мужчине каждый час вливали еще по одной, до тех пор, пока он не пришел в себя. Одновременно с этим кровь очищали от опасных токсинов. Уже через три недели Нгуен Ван Нхат был готов к выписке.

      Алкоголь поступает в организм в двух видах: или этиловый, или метиловый спирты. Метанол смертельно опасен для человека, так как окисляется до ядовитого формальдегида. Именно это и произошло с Нгуеном.

      Но когда в организм поступает этанол, то печень предпочитает его и перерабатывает его первым. Для этого мужчине и вливали пиво, пока выводили ядовитые вещества из организма.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Отравление
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 21
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 217
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 332
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 481
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 75
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук