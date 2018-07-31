Невероятная история: в США мальчик продал все свои игрушки, чтобы вылечить собаку

США и весь мир всколыхнула трогательная история о лучших друзьях. Собака спасала жизнь мальчика, а теперь маленький хозяин собирает деньги, чтобы вылечить своего пса. Для этого решил продать свои игрушки.

Для большинства детей их собаки – лучшие друзья с детства. Но для 10-летнего мальчика Коннора его собака больше, чем просто друг. Доберман по имени Купер – это терапевт и круглосуточная эмоциональная поддержка для парня.

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Два года назад у парня диагностировали стрессовое расстройство и из-за неконтролируемой тревожности мальчик имел ночные судорожные припадки. Поэтому четвероногий друг извещал о припадках маму мальчика и помогал контролировать их, ложась у парня во время судорог. Но этой зимой доберману Куперу стало тяжело ходить, и он начал хромать.



Любимец Купер

У пса обнаружили заболевание шейного отдела позвоночника. Лечение и операции оказались для семьи неподъемной суммой.

Когда мы узнали стоимость хирургической консультации и МРТ, мы поняли, что у нас просто нет таких денег,

– пояснила мама мальчика Джениффер Джейн.

Но это история со счастливым финалом, поэтому Коннор решил сделать все, чтобы спасти своего добермана-терапевта. Парень устроил распродажу всех своих игрушек, чтобы насобирать нужную сумму для Купера.



Всего за месяц семья собрала уже свыше 18 тысяч долларов

Старания мальчика себя оправдали: теперь Купер проходит лазерную терапию, чтобы улучшить свою подвижность. Всего за месяц семья собрала уже свыше 18 тысяч долларов на лечение, хотя планировали насобирать неполных 3000 долларов. Эти деньги семья Джейн передаст другим владельцам четвероногих, которые нуждаются в помощи. А маленький Коннор теперь знает, что один маленький ребенок может сделать много добра для больших собак.