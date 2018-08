Невероятная находка: ученые обнаружили лед на Луне

Астрономы обнаружили небольшие участки льда на Луне, которые впоследствии могли бы стать источником воды для людей.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Признаки замороженной воды в районе северного и южного полюсов Луны нашли ученые с помощью данных с индийского космического аппарата Чандраян-1. Большая часть льда была найдена вблизи южного полюса Луны вокруг скопления кратеров, а на севере участки льда оказались изолированными, как утверждает Шуай Ли из Гавайского института геофизики и планетологии.



Также ученые обнаружили, что участки льда склонны образовываться там, где температура поверхности никогда не поднимается выше -163 градусов. Однако, не только температура влияла на замораживание воды: только 3,5% участков, которые были в тени, содержали признаки льда.

Согласно докладу в трудах Proceedings of the National Academy of Science, это открытие стало первым настоящим доказательством существования льда на поверхности Луны.

Эти ледовые отложения могут быть использованы как сырьевая база в будущем изучении Луны,

– подытожили авторы.

