Невероятная реакция ЛеБрона Джеймса на удачную игру украинца Святослава Михайлюка: видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл 28 минут в матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Филадельфии". Своей игрой украинец заставил восхищаться даже лидера команды ЛеБрона Джеймса.

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Во второй четверти Михайлюк оформил данк, которым поднял на ноги всех болельщиков "Лейкерс", в том числе ЛеБрона Джеймса. А после того, как украинцу удался точный бросок из-за дуги, ЛеБрон Джеймс просто не удержался на месте от радости.

Видео реакции ЛеБрона Джеймса на броски Святослава Михайлюка (видео тоже можно посмотреть по ссылке)

Стоит отметить, что 7 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и 1 потеря Святослава Михайлюка не позволила "Лейкерс" выиграть против "Филадельфии".

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