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      Невероятная реакция ЛеБрона Джеймса на удачную игру украинца Святослава Михайлюка: видео

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      Святослав Михайлюк в матче против "Филадельфии"
      Святослав Михайлюк в матче против "Филадельфии" / Getty Images

      Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл 28 минут в матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Филадельфии". Своей игрой украинец заставил восхищаться даже лидера команды ЛеБрона Джеймса.

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      Во второй четверти Михайлюк оформил данк, которым поднял на ноги всех болельщиков "Лейкерс", в том числе ЛеБрона Джеймса. А после того, как украинцу удался точный бросок из-за дуги, ЛеБрон Джеймс просто не удержался на месте от радости.

      Видео реакции ЛеБрона Джеймса на броски Святослава Михайлюка (видео тоже можно посмотреть по ссылке)

      Стоит отметить, что 7 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и 1 потеря Святослава Михайлюка не позволила "Лейкерс" выиграть против "Филадельфии".

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      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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