Невероятная Украина: как выглядят волынские села с высоты птичьего полета
Два села на Волыни – Долинка и Романовка – вскоре будут отмечать свое 150-летие. По этому случаю их сняли с высоты птичьего полета.
Об этом пишет издание БУГ.
Согласно историческим записям село Долинка получило название в 1868 году, когда на этой территории заселились чехи. А село Романовка назвали в честь имени Романа, сына господина Чатського, который купил там земли.
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Села Долинка та Романівка
Источник: 24 Канал
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