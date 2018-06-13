Невероятная Украина: Одессу показали с высоты птичьего полета
В начале июня 2018 выдающиеся места в Одессе сняли с высоты птичьего полета.
В кадр "Южного курьера" попали Оперный театр, Театральная площадь, перекресток Дерибасовской Ришельевской, Приморский бульвар.
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Издание отмечает, что с высоты видно что вокруг известных мест центра Одессы практически везде построены современные высотные здания. Несмотря на то, что возведение высоток, особенно вдоль красных линий улиц, запрещено Генеральным планом города.
Источник: 24 Канал
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