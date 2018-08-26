Невероятное сходство: как выглядели звезды и их дети в одинаковом возрасте
Вам не нужно знать ДНК-тест, чтобы понять, насколько схожи между собой звездные родители и их дети в молодом возрасте. Риз Уизерспун и дочь Ава Филипп, Боб Марли и сын Зигги Марли и многие другие знаменитости демонстрируют очень схожие черты между собой.
В Bored Panda сделали подборку фотографий, на которых знаменитые актеры, модели и певцы имели "одно лицо" со своими подрастающими детьми как в 18 лет, так и в 35 или 50.
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Ава Филипп и мама Риз Уизерспун, 18 лет
Александр Скарсгард и папа Стеллан Скарсгард, 30 лет
Зигги Марли и папа Боб Марли, 35 лет
Кайя Гербер и мама Синди Кроуфорд, 16 лет
Гвинет Пертлоу и мама Блайт Даннер, 29 лет
Лили-Роуз Депп и мама Ванесса Паради, 18 лет
Колин Хэнкс и папа Том Хэнкс, 30 лет
Кифер Сазерленд и папа Дональд Сазерленд, 35 лет
Маме Гуммер и мама Мерил Стрип, 30 лет
Зои Кравиц и мама Лиза Боне, 20 лет
Кейт Хадсон и мама Голди Хоун, 33 года
Джиджи Хадид и мама Йоланда Хадид, 18 лет