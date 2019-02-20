Невероятное зрелище: на Майдане зажгли Лучи Достоинства в честь погибших героев – фото

В 5-ю годовщину со дня расстрелов Героев Небесной Сотни на Майдане провели символическое событие – зажгли 107 Лучей Достоинства – ровно столько, сколько людей погибло во время Революции Достоинства. На жуткое место убийств до сих пор приходит тысячи людей, чтобы почтить память героев Майдана.

Все желающие приносят цветы и молчат, рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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По словам организаторов, эти Лучи Достоинства символизируют души погибших героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за Украину.

Также на Майдане произошла еще одна организованная акция: там собрались несколько сотен людей, они читали стихи и обсуждали события, которые происходили 5 лет назад, и поделились мечтами и устремлениями на будущее.

А за гостиницей "Украина" на так называемом "пятачке смерти" (Аллея Героев Небесной Сотни, – 24 канал) установили небольшую часовню, чтобы люди могли помолиться за души умерших во время Революции Достоинства.

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В этот день к украинцам обратились представители власти. Они говорили о важности этого дня и говорили, что Майдан не закончится хотя бы до тех пор, пока не закончатся расследования убийств, и пока Украина не станет той державой, за которую собственно и произошла эта Революция Достоинства.

Журналисты 24 канала пообщались с людьми, которые пришли почтить погибших героев. Настроения очень разные, часть говорит, что есть много нереализованных ожиданий, однако подчеркивают, что ни о чем не жалеют, ведь "самое ценное – это человеческая свобода". Украинцы достаточно четко осознают те события, и не жалеют о тех шагах, которые мы все вместе осуществили.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.

Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.

Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами тушили.