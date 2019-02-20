22:24
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Невероятное зрелище: на Майдане зажгли Лучи Достоинства в честь погибших героев – фото

      86 Читати новину українською

      В 5-ю годовщину со дня расстрелов Героев Небесной Сотни на Майдане провели символическое событие – зажгли 107 Лучей Достоинства – ровно столько, сколько людей погибло во время Революции Достоинства. На жуткое место убийств до сих пор приходит тысячи людей, чтобы почтить память героев Майдана.

      Все желающие приносят цветы и молчат, рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Тогда я понимал, что это дорога в один конец, – участник Майдана вспомнил страшные события

      По словам организаторов, эти Лучи Достоинства символизируют души погибших героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за Украину.

      Также на Майдане произошла еще одна организованная акция: там собрались несколько сотен людей, они читали стихи и обсуждали события, которые происходили 5 лет назад, и поделились мечтами и устремлениями на будущее.

      А за гостиницей "Украина" на так называемом "пятачке смерти" (Аллея Героев Небесной Сотни, – 24 канал) установили небольшую часовню, чтобы люди могли помолиться за души умерших во время Революции Достоинства.

      Читайте также: Порошенко, Тимошенко и Парасюк: изменились политики, которые были на Майдане

      В этот день к украинцам обратились представители власти. Они говорили о важности этого дня и говорили, что Майдан не закончится хотя бы до тех пор, пока не закончатся расследования убийств, и пока Украина не станет той державой, за которую собственно и произошла эта Революция Достоинства.

      Журналисты 24 канала пообщались с людьми, которые пришли почтить погибших героев. Настроения очень разные, часть говорит, что есть много нереализованных ожиданий, однако подчеркивают, что ни о чем не жалеют, ведь "самое ценное – это человеческая свобода". Украинцы достаточно четко осознают те события, и не жалеют о тех шагах, которые мы все вместе осуществили.

      Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?
      Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.
      Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.
      Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами тушили.

      blog_ava
      Пришло время поставить Россию на место: Порошенко обратился с предложением к ООН
      сегодня
      635
      Теги: Небесная Сотня Евромайдан Новости Украины Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      сегодня , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 382
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      сегодня , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      365
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 19:31 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 21039
      Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
      сегодня , 20:55 Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
      624
      Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      сегодня , 19:01 Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      Борис Немировський 45
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:53
      Курс валют на 25 сентября: доллар и евро ползут вверх
       25 сентября 2018 , 08:29
      Руслана отпраздновала "свадьбу": на тарзанке и в спортивном костюме
       28 июля 2015 , 13:44
      Ярмоленко почти догнал Шевченко по интересному показателю в сборной Украины
       11 сентября 2018 , 11:13
      Тренер-чемпион мира покинул азиатскую сборную после разгромного поражения
       25 января , 09:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук