Невероятные истории о жизни в космосе: в Житомире состоялась встреча с астронавтом NASA

16 марта в Житомире в музее космонавтики имени Сергея Королева состоялась встреча с астронавтом NASA Рэнди Брезником. На встрече он рассказал о невероятной жизни в космосе, испытаниях, которые проходят астронавты перед вылетом, и как мечта его детства воплотилась в реальность.

Рэнди Брезник прибыл в Украину вместе со своим сыном Ваятом, который, к слову, родился в Днепре. Астронавта из США очень тепло встретили в украинском городе. На встречу пришло много маленьких исследователей и будущих астронавтов, что не осталось без внимания опытного космонавта.

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"Мне очень приятно видеть в аудитории много юных астронавтов. Когда я был мальчиком, улететь в открытый космос было только у меня в мечтах. Я бы не поверил, если бы, когда я был школьником, кто-то показал мне фотографию, где я в скафандре и сказал, что я буду в открытом космосе возле Международной космической станции", — рассказал Брезник.

На встречу с Брезником пришло много юных исследователей и будущих астронавтов

Американец приблизился к своей мечте после того, как стал военным летчиком. Сначала он был пилотом-испытателем, а затем он "стал летать на всем, к чему только мог добраться".

Рэнди Брезник стал участником одного полета на "Спейс шаттл" — STS-129. В целом провел в космосе 10 суток 19 часов 16 минут 13 секунд и совершил два выхода в открытый космос. К полету на МКС американец готовился долгие 2 года. 28 июля 2017 года он стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-05" и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-53/53.

Брезник рассказал о нелегкой и длинной пиготовке к полету в космос

На встрече астронавт также рассказал, как не просто выживать в условиях отсутствия гравитации. Однако, по его словам, еще труднее готовиться к полету.

Только представьте себе, мы неделю прожили в пещере, которая была удалена от входа в нее на 1,5 километра. Кроме пещер, людей к выходу в открытый космос готовят в подводной среде. Там они могут почувствовать как это, когда вокруг нет гравитации,

— отметил астронавт.

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Также Брезник рассказал слушателям, как на МКС они готовили себе есть, как жили и чем занимались в свободное время. Мужчина заметил, что большинство свободного времени участники миссии проводили за просмотрами фильмов.

Брезник с детства мечтал стать космонавтом

В конце встречи мэр Житомира Сергей Сухомлин подарил американскому космонавту украинскую вышиванку. Он выразил особую благодарность США за то, что они поддерживают Украину в очень нелегкое время. Также он отметил, что надеется, что в Брезник будет иметь еще не один полет в космос и однажды мы все же сможем увидеть вышитую рубашку на МКС.

Мэр Житомира подарил Брезнику вышитую рубашку

Джеймс Брезник в свою очередь подарил музею космонавтики имени Сергея Королева украинский флаг, который он развернул на МКС. Теперь наряду с настоящим спутником и макетами ракет будет красоваться флаг, который пробыл на высоте 250 миль над землей и летал со скоростью 17 тысяч миль в час с 28 июля 2017 года до 11 декабря 2017 года.

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Американский астронавт подарил житомирскому музею космонавтики флаг, который развернул в космосе

Смотрите полное видео встречи с астронавтом NASA Рэнди Брезником

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Днепр приехал космонавт NASA Рэндольф Брезник, который развернул на орбите украинский флаг, чтобы пообщаться со студентами, которые тоже мечтают стать космонавтами.

Фото: Анастасия Можаровская