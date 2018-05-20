Невероятные ощущения: Свитолина поделилась эмоциональными фото после победы в Риме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на престижном теннисном турнире Internazionali BNL d'Italia.
В финальном поединке украинка победила действующую первую ракетку мира – теннисистку из Румынии Симону Халеп.
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Матч закончился со счетом 6:0, 6:4 в пользу Свитолиной.
Это уже второй раз подряд Элина Свитолина одерживает победу над Симоной Халеп на турнире в Риме.
На своих страницах в соцсетях украинская теннисистка поделилась радостными эмоциями с церемонии награждения.
Благодаря этой победе Элина Свитолина удержалась на четвертой строчке в мировом рейтинге. Это уже третий турнир с начала года, который выиграла украинка.
Источник: 24 Канал
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