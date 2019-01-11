Невероятные открытия 2018 года, которые изменили медицину

Прорыв в лечении рака, болезни Альцгеймера, открытие нового микрооргана в организме человека, создание вакцин от ВИЧ, первые ГМО-дети – этим удивляли нас ученые из разных уголков мира в течение 2018 года.

Здоровье 24 подготовило для вас только самые важные исследования ученых.

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Уникальный метод лечения рака

Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хонджо в 2018 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за новый метод терапии рака, который они разработали в 90-х годах XX века. Лечение заключается в том, чтобы помочь органзиму самостоятельно атаковать онкоклетки.

Открытие состоит в том, что иммунная система может снимать с тормозов иммунные клетки, атакуя раковые опухоли. Оказалось, что клеточный белок CTLA-4 может тормозить Т-клетки – тип белых кровяных телец, которые защищают организм от вирусов, бактерий и тому подобного. С помощью антител CTLA-4 мыши смогли излечиться от рака.

Ученые также открыли белок PD-1, который был выражен на поверхности Т-клеток, и имеет действие, сходное с CTLA-4, однако работает по другой схеме. Результаты подтвердили: блокада PD-1 является перспективной стратегией борьбы с раком.

Первые ГМО-дети

Ученый из Шэньчжэня Хэ Янкуй утверждает, что он смог отредактировать гены новорожденных девочек-близнецов с помощью технологии CRISPR-Cas9. Последняя позволяет редактировать ДНК, точнее, переписывать определенные фрагменты генома (совокупность генов).

Исследователь отмечает, что редактирование произошло во время экстракорпорального искусственного оплодотворения.

Искусственное оплодотворение – что это? Это процесс, в ходе которого яйцеклетки оплодотворяются со сперматозоидами вне организма. После успешного оплодотворения эмбрион вводят в матку.

Когда эмбрионам было от 3 до 5 дней несколько клеток удалили и проверили на редактирование. Ученый утверждает, что таким образом он сделал этих детей устойчивыми к ВИЧ-инфекции.



Ученый Хэ Янку, который впервые отредактировал гены детям до рождения

Новый микроорган в организме человека

Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана с помощью метода "3D-микроскопии" обнаружили доселе неизвестный науке новый микроорган. Ученые назвали его "субкапсулярным пролиферативным центром". Он состоит из иммунных клеток различных видов.

Он находится на внешней стороне лимфатических желез, его функцией является выявление новых инфекций. Микроорган имеет своего рода память, в которой хранится информация о предыдущих инфекциях и вакцинацах. Он дает о себе знать только тогда, когда в тело попадает неизвестная до сих пор ей инфекция. Микроорган обнаружили у людей и мышей.

Метод быстрого уничтожения раковых клеток

Ученые из Университета Стэнфорд создали новый метод лучевой терапии, который позволит уничтожить клетки рака за считанные секунды.

За основу этого ноу-хау, которое получило название Фазер (PHASER), приняли физику высоких энергий. Этот вид лучевой терапии позволит значительно сократить время лечения. Онкобольным достаточно пройти два или три сеанса, каждый из которых будет длиться считанные секунды. Пока же больным раком приходится облучаться в течение нескольких минут.

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Этот вид терапии поможет избежать побочных эффектов – за считанные секунды пациент не пошевелится, а лучи благодаря своей методике не будут убивать здоровые клетки.



Новый метод может уничтожать онкоклетки за считанные секунды

Большой шаг в лечении болезни Альцгеймера

Несмотря на то, что не существует никаких лекарств от болезни Альцгеймера, профессор университета Дюссельдорфа Дитер Вилльболд обнаружил похожие по структуре белка бета-амилоида "стопки". Именно накопление бета-амилоида в тканях мозга приводит к болезни Альцгеймера,

Ученые создали белок PRI-002, который способен дестабилизировать "стопки" до того, как они начнут вредить другим клеткам.

Препарат имеет особый химический состав, но несмотря на это он преодолел первую фазу клинических испытаний на здоровых добровольцах. Ученые не зафиксировали никаких побочных последствий.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

Вакцина от известных штампов ВИЧ

Экспериментальную вакцину, которая может привить иммунитет к 30% известных штампов ВИЧ, разработали вирусологи из США. Толчком к созданию вакцины стало открытие антитела в крови одного из носителей вируса, ученые уже назвали его – N123-VRC34.

Антитело присоединяется не к оболочке ВИЧ, а к белку gp41 – с его помощью вирус взаимодействует со здоровой клеткой. Несмотря на то, что структура ВИЧ постоянно меняется, принцип работы белка gp41 остается неизменным.

Тест на рак

Группа исследователей из Квинсленда, Австралия, разработала быстрый и универсальный тест на рак. Выявить онкозаболевание можно будет за 10 минут, но тест не показывает, где именно находятся раковые клетки. Точность теста – 90%. Ученые выделили уникальную наноструктуру ДНК, которая является общей у людей с раком.

Они создали индикатор – раствор на основе воды и наночастиц золота. Если туда добавить ДНК из здоровых клеток, то он станет синим, а если клетки окажутся больными, то раствор не будет менять свой цвет, то есть останется розовым.

Пломба, которая может восстанавливать структуру зуба

Ученые из Ноттингемского и Гарвардского университета разработали уникальную пломбу, которая не только способна лечить кариес, но и восстанавливать структуру зуба. Разработка содержит клетки, которые активизируют рост минерализованной ткани зуба – дентина. Зуб состоит из дентина на 70-71%.



Ученые создали пломбу, которая может восстанавливать структуру зуба

По словам исследователей, зубные пломбы токсичны для клеток, и поэтому они несовместимы с тканью пульпы, заполняющей полость зуба. А вот новый биоматериал можно размещать в контакте с тканями пульпы.

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Имплант, который помог парализованному человеку ходить

Медики из Швейцарии сделали невозможное – 30-летний парализованный человек, которому прогнозировали пожизненный паралич, начал ходить. Ученые вживили электростимуляторы трем пациентам с травмами позвоночника.



Электростимулятор помог парализованному мужчине ходить самостоятельно

Травмы позвоночника нарушают связь спинного мозга и головного мозга, поэтому ученые с помощью имплантов преодолели эти разрывы. Электростимулятор помог парализованному мужчине ходить самостоятельно, а уже через два дня его движения стали естественными. Другие мужчины также восстановили контроль над мышцами благодаря электростимуляторам.

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