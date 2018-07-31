Невеста Бибера Хейли Болдуин засветилась с двумя новыми кольцами

После неожиданного предложения бракосочетания Джастина Бибера модели Хейли Болдуин пара чуть ли не ежедневно выходит на публику вместе. На днях они снова появились на улицах Нью-Йорка, но журналисты успели зафиксировать одну интересную деталь.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Как можно было увидеть ранее, в день признания певец Бибер подарил возлюбленной кольцо с большим бриллиантом. Его очертания четко было видно на фотографиях в соцсетях, а сама Хейли уверенно хвастала ним перед фотокамерами.

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30 июля новоиспеченных молодоженов в очередной раз увидели в Нью-Йорке, но кольца от Бибера так и не заметили на ее безымянном пальце. Зато на ее руке красовались два перстня: один серебряный с мелкими бриллиантами, а поверх него массивное золотое кольцо, похожее на кольцо Эмили Ратаковски. Еще в воскресенье перед святой литургией, которую часто посещает Бибер с Хейли, девушка не имела нового кольца, а в понедельник оно впервые появилось на ее руке.

Допис, поширений Hailey Baldwin News (@hlybaldwin) 31 Лип 2018 р. о 1:05 PDT

Допис, поширений meg & bri (@wifeyhails) 31 Лип 2018 р. о 3:05 PDT

Поклонники уже успели предположить, что пара, вероятно, тайно поженилась, из-за чего она надела свадебное кольцо, но на Джастине Бибере такого же не было. Он до сих пор ходит без кольца. Поэтому в СМИ добавляют, что золотой перстень может быть предназначен только для коктейлей, и она его носит как дополнительный аксессуар. А вот почему она сменила одно серебряное кольцо от Бибера на другое – так и неизвестно.

Допис, поширений Jailey (@jaileyoff) 31 Лип 2018 р. о 1:17 PDT

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.