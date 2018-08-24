Невеста Джастина Бибера украсила обложку популярного глянца: фотофакт
Американская модель Хейли Болдуин, которая является невестой певца Джастина Бибера, украсила обложку журнала Vogue.
21-летняя Хейли Болдуин привлекает все большее внимание СМИ. Ведь популярная модель стала той девушкой, которой Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца. Предстоящую свадьбу пара планирует сделать скромной и провести церемонию в кругу самых близких родственников и друзей.
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И хотя звезды стараются не акцентировать внимание на своей личной жизни, Хейли Болдуин в очередной раз засветила свое обручальное кольцо с большим бриллиантом. Модель позировала для обложки мексиканского выпуска Vogue, демонстрируя свое кольцо, подаренное Джастином Бибером. Черно-белое фото было сделано так, чтобы именно аксессуар привлекал внимание зрителей.
Кроме этого, Хейли Болдуин показала другие стильные снимки для глянца. Она позировала в платье, напоминающем свадебное. Также модель показала обычные образы, которым отдает предпочтение в обычной жизни. Выглядела невеста Джастина Бибера роскошно.