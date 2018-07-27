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Невеста Криштиану Роналду стала звездой испанского глянца: элегантные фото

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Джорджина Родригес для Harper's Bazaar Spain
Джорджина Родригес для Harper's Bazaar Spain / Instagram / @georginagio

Аргентинская модель и невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая в прошлом году родила футболисту дочь Алану, снялась для испанского выпуска издания Harper's Bazaar. Звезда примерила несколько изысканных нарядов посреди пальм.

Первые фото с летней съемки появились на Instagram-странице Джорджины. Пока неизвестно, украсит ли модель обложку глянца, но то, что она приняла участие в фотоистории заметно сразу.

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На первых двух снимках Родригес надела стильный черный наряд, который отлично подходил ее типажу внешности и общему амплуа. На другом фото девушка примерила экстравагантную длинную юбку с рюшами черного цвета и такую же водолазку с соломенной шляпой. Автором черно-белой серии фото стал Папо Вайсман.

Джорджина Родригес для Harper's Bazaar Spain

В сети невеста Роналду также опубликовала видеоролик с фотосъемки, на котором можно разглядеть весь творческий процесс и другие образы аргентинской красавицы.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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