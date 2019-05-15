16:17
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Любомир Зубач
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Любомир Зубач

      (НЕ)відкриті списки: чи позбудуться українці гречкосіїв на виборах

      191
      Вибори
      Вибори / day.kyiv.ua

      Оце питання "Чи позбудуться українці кандидатів-гречкосіїв на виборах?" – це вже навіть не інтрига.

      Якби парламент таки довів до кінця процедуру ухвалення пропорційної системи з відкритими списками – шанс позбутися "засівальників" на мажоритарних округах був би.

      Але так виглядає, що не для всіх, хто активно готується боротися за місця в парламенті, – це пріоритет. Ті, хто грів насиджені провладні крісла, так собі акуратно забули-замовчали обіцяне відразу після Революції Гідності.

      А обіцяли, нагадаю, і 302 парламентарі, які підписалися під коаліційною угодою, і президент Порошенко. Та для них, очевидно, обіцянка-цяцянка. На щастя, про це продовжує голосно говорити громадянське суспільство та такі партії, як-от "Самопоміч".

      У листопаді 2017-го парламент – якось навіть несподівано для себе – голосує за новий виборчий кодекс. Щоправда, пропорційну систему з відкритими списками на виборах до ВРУ приймає лише за основу. Далі, звичайно, було понад чотири тисячі правок, розгляд їх у комітеті. І тиша… До другого читання наразі так і не дійшло. Цього законопроекту навіть не має у порядку денному цього пленарного тижня.

      І не зовсім вірю, що дійде. Я про парламент цього скликання. І річ не в тому, чи будуть/не будуть дострокові вибори. І навіть не в тому, оптиміст я, песиміст чи реаліст. Просто в теперішньому скликанні Верховної Ради забагато політичних "рішал". І зараз у них інші першочергові діла.

      Як відомо, обіцяного три роки чекають. Але минуло вже майже п’ять. Пора, панове, нарешті навчитися відповідати за свої слова. А головне – підкріплювати ці слова ділом.

      Але як казав класик, нам своє робить. Я про механізм формування партійних списків "Самопомочі" на парламентські вибори. Так, буде внутрішнє рейтингування партійців. Процедура праймеріз уже розпочалася, Чернівці стали першими. І так, це повністю відповідає закону про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, який так не хоче голосувати нинішня парламентська більшість.

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      50494
      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 49
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 200
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 329
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      74
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 636
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук