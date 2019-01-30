Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор

У Львові на вулиці Костя Левицького, 27 є будинок, який в народі називають будинок-метелик. Назва, очевидно, взялась від вигляду фасаду, адже еркер цього дому дійсно виглядає – як розправлені крила метелика.

Про будинок майже немає інформації. Справа була втрачена, тому сказати, коли точно він був зведений і хто архітектор – неможливо.

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Зважаючи на те, що два сусідніх будинки в стилі функціоналізму зводив найвідоміший на той час архітектор Фердинант Каслер, в мене завжди були підозри, що будинок-метелик теж його авторства. Судячи з форм і забудови поблизу, цей – звели десь в кінці 1930-х років, саме тоді вулиця активно забудовувалась функціоналістичними проектами. Автором яких здебільшого був Каслер.

Історична довідка повідомляє, що у цьому будинку наприкінці травня 1944 року містилось командування обводу №3 польської Армії Крайової під керівництвом генерала Владислава Філіпковського. А в польських джерелах трапився запис про власників цієї нерухомості, що змусив мене "копати" далі і таки потратити всередину будинку. Отож, власником цих маєтків зазначається Фридерик (Францішек) Каслер, архітектор, який мав власне бюро.



Сучасний вигляд будинку-метелика на вулиці Костя Левицького у Львові

Ймовірно, власник нерухомості міг бути сином відомого архітектора, власний будинок якого, як відомо, був на тій же вулиці за номером 11А.

Якби не ця знахідка, я б можливо і не заходила до будинку, адже зовні його вже встигли добряче зіпсувати: весь фасад утеплили, від оригінального тиньку не залишилось і сліду, а замість нього – так званий "короїд". Знизу отиньковані панелі пофарбовані в невідповідний колір.

На щастя, форми фасаду та вхідна брама – майже не постраждали. Не враховуючи добудованої на даху мансарди та огорожі, на які мали б звернути увагу в Управлінні охорони історичного середовища, оскільки будинок перебуває в реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення (№ 178).



Будинок перебуває в реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення

Зважаючи на порушений ансамбль фасаду, очікувала від інтер'єрів ще гіршого, але те, що я там побачила, насправді вразило. Весь внутрішній простір будинку збережений практично в ідеальному стані. Без перебільшення такі інтер’єри могли б стати зразком для реставрації подібних будинків. Одразу зрозуміло, що мешканці добре знають, де живуть та піклуються про свій дім.

При вході збережений дерев'яний тамбур. Далі бачимо суцільне алебастрове облицювання, плафон. В стіни вмонтовані батареї, над якими красуються вікна-ілюмінатори, які, скоріш за все, освітлювали якісь господарські приміщення. Площина партеру розходиться на два боки.



Вікна-ілюмінатори всередині будинку-метелика на вулиці Костя Левицького у Львові

Тут я зустрічаю пані Марію. Каже, що вселилась сюди в 1950-х роках. Її батькам дали квартиру на партері. Сусідами їхніми була прислуга, яка залишилась ще з довоєнних часів. Від них жінка і дізналась, що будинок належав багатим євреям, відомим архітекторам.

За її словами, власне, Фердинант Каслер і проектував цей будинок. Тут поживала ціла його родина, на верхніх поверхах, а на партері обидва крила належали прислузі.

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Слуги згадували, коли прийшли німці родина до останнього не вірила, що їх будуть знищувати. "Багатих євреїв німці не зачеплять", – говорили власники. Проте одного дня найвідоміший архітектор львівського функціоналізму Фердинант Каслер вийшов на поріг чи не найгарнішого свого творіння і загинув від німецької кулі. Так говорила прислуга, та чи було так насправді – ми вже не дізнаємось, адже немає жодної достовірної інформації щодо обставин смерті Каслера.

Новими мешканцями будинку стали різні радянські діячі: жив тут і секретар обкому партії, і викладачі, і навіть музиканти. Скоріш за все, через статусність мешканців будинок завжди підтримували в належному стані.



Інтер'єр під'їзду будинку-метелика у Львові

Навіть ліфт зберігся і досі працює. Автентичні двері та скло ще на місці. Єдине, що панель замінена.

Сходовий марш литий з бетону суцільно з перилами, викінченими гнутим деревом. Під'їзд освітлює стрічкове скління, де ще стоїть оригінальна дерев’яна столярка.

На першому поверсі двері до кожної з квартир виконані з дерева, покриті модним тоді шпоном. Збереглась ще вся оригінальна фурнітура: клямки, вічка. На другому поверсі вхідні портали виконані ще дорожче – з обох боків їх оточують дзеркала в металевих рамах. На останньому поверсі видно, що вхідні двері відновлювали, але з розумінням цього стилю.

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Проте сюрпризи цього будинку не закінчуються. З захопленням споглядаю вихід на мансарду. Весь сходовий марш вигнутий по спіралі від нижнього поверху, але до виходу на дах він ще більше звужується та звивається, утворюючи надзвичайні ритмічні лінії. Освітлення падає тут з великого вікна-ілюмінатора.

Здається, "останні акорди" свого творіння Каслер виконав максимально експресивно. Бетон давав можливість архітекторам вдаватись до різноманітних фантазій форми, які тут проглядаються у закінченні цього сходового маршу.



Сходовий марш у будинку-метелику

У всьому інтер'єрі майже немає правильних контурів – всюди гнуті, хвилясті, рвані площини. Будинок виглядає ніби живий організм, не лише зовні, але й з середини. До таких фактур і форм хочеться доторкатись, видно в них особистий почерк та любов до своєї справи.

Підвальні приміщення будинку теж дуже просторі – починаються зі сходів, збоку яких імітація вікна-ілюмінатора – очевидно, тут в міжвоєнний час була пральня та котельня.

Вихід у внутрішній дворик теж добре збережений, у дверях навіть стоїть ще оригінальне скління.

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Будинок-метелик – це один із шедеврів львівського модернізму. Сюди треба приходити і вивчати архітектуру, через яку Львів став частиною світової "модерністичної революції". Дивитись на будинки, які пережили, згадувати людей, яким не вдалось цього зробити і будувати мости – між насильно перерваним буттям міста.

Оригінал: modernism.lviv-online.com