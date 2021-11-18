К счастью, никто не пострадал. Это произошло примерно в 5 часов утра 17 ноября.

Похожее событие Взрыв во дворе: в Ровно бросили гранату на территорию владельца строительной фирмы

Что обнаружили следователи

На следующий день после инцидента правоохранители рассказали о нем журналистам. В частности, сказали, что дом и двор, где это произошло, принадлежат фермеру Сергею Т.

Туда прибыли следователи, которые начали изучать территорию и искать вещественные доказательства. Они там обнаружили ручную дымовую гранату РГД-2ч, из которой ночью шел густой черный дым.

Также там были фрагменты взрывпакета промышленного производства. Однако пока не разглашают, какое именно взрывчатое вещество там использовали.

Начали искать подозреваемых

Сейчас уже открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Если виновных найдут, им может грозить разное наказание:

штраф от 8 500 до 17 000 гривен;

арест на срок до 6 месяцев;

до 5 лет условного заключения.

Другой "сюрприз" во дворе

Ночью 30 октября на территорию частного дома в Черноморске подбросили голову свиньи. Неизвестный просто подошел к ограде и швырнул часть туши.

В голову был воткнут нож, а некоторые из ее частей были изуродованы. В сети предположили, что так угрожали хозяевам дома.