Невиновность брата не вызывает сомнений, – семья о задержании предполагаемого шпиона США в РФ

Семья задержанного в Москве гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана отвергает обвинения в шпионаже Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает CNN.

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Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже.

Однако брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу к бывшему коллеге, морскому пехотинцу, который должен жениться на россиянке. Брат добавил, что когда Пол не пришел на саму свадьбу, то коллега прислал ему сообщение, на которое не получил ответа.

Более того, брат утверждает, что о задержании Пола российской Федеральной службой безопасности семья узнала только после публикаций в СМИ.

Когда мы сначала не могли с ним связаться, мы волновались, сейчас мы все еще волнуемся, но по крайней мере знаем, что он жив,

– добавил Дэвид.

Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеются, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

К слову, брат рассказал, что Пол родился в британской семье в Канаде, в настоящее время жил в американском штате Мичиган. Пол Уилан является отставным морским пехотинцем США и несколько раз участвовал в поездках морской пехоты США в Ирак.

Уже с 2016 года Пол Уилан был директором службы корпоративной безопасности компании по производству автомобильных деталей BorgWarner. Кроме того, пресс-секретарь компании отметила, что BorgWarner не имеет объектов в России.