Невиправданий вчинок, – у НАТО відреагували на план Росії закрити акваторію Чорного моря
Північноатлантичний Альянс негативно відреагував на плани Росії закрити частину акваторії Чорного моря. У НАТО наголосили, що такі дії є частиною загального курсу Росії на дестабілізацію обстановки в регіоні.
Источник:твіттер Оани Лунгеску
Таку заяву зробила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску. Вона додала, що Альянс закликав Росію негайно припинити провокації.
Важливо Росія порушує міжнародне право, – Бабін назвав наслідки перекриття Керченської протоки
Позиція НАТО
За словами Оани Лунгеску, НАТО закликає Росію дозволити свободу судноплавства у цьому регіоні. Також Лунгеску додала, що союзники України по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію українського Криму.
Плани Росії обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки буде невиправданим кроком, частиною ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки,
– мовиться у повідомленні.
Прессекретарка НАТО зазначила, що Альянс занепокоєний агресивними діями Росії. Також у НАТО помітили, що Росія значно збільшила власну військову присутність на півострові та навколо нього. А це, на думку НАТО, спричиняють подальшу загрозу для незалежності України, підривають стабільність в ширшому регіоні.
"Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, зупинити курс на провокації та поважати власні міжнародні зобов’язання. Ми повністю підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України з межами її міжнародно визнаних кордонів", – наголошується в заяві Північноатлантичного Альянсу.
Актуально Порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці, – мер Маріуполя
Закриття частини акваторії Чорного моря
- Росія 15 квітня оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.
- У МЗС України заявили, що такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, а також намагання узурпувати суверенні права України як прибережної держави.
- В ЄС взяли це до уваги та пообіцяли проаналізувати ситуацію. Міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання у понеділок, 19 квітня, на засіданні Ради закордонних справ.
Поделиться новостью