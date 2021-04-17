Північноатлантичний Альянс негативно відреагував на плани Росії закрити частину акваторії Чорного моря. У НАТО наголосили, що такі дії є частиною загального курсу Росії на дестабілізацію обстановки в регіоні.

Таку заяву зробила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску. Вона додала, що Альянс закликав Росію негайно припинити провокації.

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Позиція НАТО

За словами Оани Лунгеску, НАТО закликає Росію дозволити свободу судноплавства у цьому регіоні. Також Лунгеску додала, що союзники України по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію українського Криму.

Плани Росії обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки буде невиправданим кроком, частиною ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки,

– мовиться у повідомленні.

Прессекретарка НАТО зазначила, що Альянс занепокоєний агресивними діями Росії. Також у НАТО помітили, що Росія значно збільшила власну військову присутність на півострові та навколо нього. А це, на думку НАТО, спричиняють подальшу загрозу для незалежності України, підривають стабільність в ширшому регіоні.

"Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, зупинити курс на провокації та поважати власні міжнародні зобов’язання. Ми повністю підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України з межами її міжнародно визнаних кордонів", – наголошується в заяві Північноатлантичного Альянсу.

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Закриття частини акваторії Чорного моря