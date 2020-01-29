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      Невозможно работать по старым правилам: Олейник о реформе законов о труде и профсоюзах

      24 Читати новину українською
      Дмитрий Олейник / agropolit.com

      Обязательная компенсация при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров, декретный отпуск для обоих родителей одновременно – все это новинки Трудового кодекса, которые пока существуют в виде проекта закона.

      Как сообщил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, в Украине уже назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы. Что касается последних, то они станут действительно независимыми. Для них правительство обещает написать отдельный закон. 

      Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика не будет расти,
      – заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

      Среди новшества – к привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще шесть: срочный, краткосрочный сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от нашего стажа.

      Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила, что новый проект Закона о труде защитит незащищенных.

      Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита,
      – заявила Третьякова.

      Оба законопроекта уже на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

      Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста легально работает только 12,8 миллионов. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве еще не придумали. И признают: один только закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом эта задача налоговой реформы.

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      Теги: Законодательство Работа
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