Невозможно решить проблему коррупции, просто создав какой-то орган, – профессор из США

Для искоренения коррупции необходимы совместные усилия всего гражданского общества. Недостаточно только создания специальных органов по борьбе с коррупцией.

"Антикоррупционные органы, на самом деле, часто даже ухудшают ситуацию, их воспринимают, как такие, что навязаны элитами", – сказал на форуме YES 2019 в Киеве профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу.

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Невозможно решить проблему коррупции, просто создав какой-то орган. Необходимо сделать так, чтобы общество стало равным партнером во внедрении реформ. Чтобы эти реформы продвигались гражданским обществом и массмедиа, тем самым подталкивая правительство и судебную систему устанавливать честные правила игры и выполнять их,

– пояснил профессор.

Он привел пример Финляндии и скандинавских стран, которым удалось искоренить коррупцию и достичь высокого уровня жизни.

При этом Аджемоглу отметил, что в Украины также есть потенциальное преимущество, которое происходит из двух источников. Первый – это политическая традиция, которая идет со времен казачества и австро-венгерского парламентаризма. Второй – склонность людей принимать участие в протестах. По мнению профессора, это энергия, которую нужно развивать и институализировать. Если этого не делать – протесты превращаются в революции, но не дают длительного эффекта.

Профессор отметил, что для преодоления коррупции нужен комплексный подход.

"Должны быть более глубокие изменения в институтах, которые касались бы не только борьбы с коррупцией: уменьшение олигархизации системы, отчетность перед обществом через неправительственные организации. Кроме того, нужно комплексно изменить экономическую систему – устранить само пространство для коррупции", – резюмировал Аджемоглу.

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