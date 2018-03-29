Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
Россия отправила на оккупированные территории Донбасса так называемый "гумконвой". Это уже семьдесят пятая поставка оккупационных войск со стороны России неизвестного груза, ведь международные организации не имеют доступ к тому, что перебрасывает государство-оккупант на захваченные территории.
Как говорится в заявлении российского МЧС, в колонне более 40 единиц техники, что везет более 400 тонн груза.
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После незаконного пересечения российско-украинской границы, колонна разделится на две части. Одна отправится в оккупированный Луганск, другая – в оккупированный Донецк.
Источник: 24 Канал
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