Neymar Jr's Five в Бразилии: украинцы едут на мировой финал

16 июня на столичной Почтовой площади определяли лучшую команду Украины по уличному мини-футболу в Международном Чемпионате Red Bull Neymar Jr's Five!

На протяжении марта-июня вся Украина участвовала в этом увлекательном и динамичном авторском турнире звезды мирового футбола Неймара.



289 команд – 2023 участника – приняли участие в нынешних украинских отборах, что вдвое больше, чем в прошлом году! В течение последних трех месяцев Киев, Харьков, Винница, Днепр и Одесса провели студенческие и общие отборочные турниры среди всех желающих – к участию допускались как любители так и профессионалы. А кульминацией этого праздника футбола стал Всеукраинский финал, до которого дошли лучшие команды каждого города, где и определили единственного победителя, который продолжит путь к желанному трофею в Бразилии.



333 матча и 1267 забитых голов – результат Neymar Jr's Five 2018 в Украине! В 2019 турнир обещает быть еще более масштабным, поэтому уже можно собирать команду и тренироваться забивать победные голы!

Национальный Кубок – это только полпути. Впереди – Мировой Чемпионат Neymar Jr's Five в Бразилии, где 21 июля украинцы будут соревноваться с более чем 60-ю победителями из других стран. На кону – мировое чемпионство и встреча с Неймаром!



Футбол – это не только игра, но и эмоции! Футболисты успевали не только играть, но и устраивать личную жизнь! В перерыве между матчами игрок одесской команды MG сделал предложение своей девушке, и в кругу сокомандников и фанатов участники Neymar Jr's Five начали новую футбольную семью!



Национальный финал, как и весь турнир, выдался динамичным, держа фанатов и зрителей в напряжении в течение всего дня. Следить за перипетиями на поле помогали комментарии популярного футбольного журналиста и ведущего финала Neymar Jr's Five – Дмитрия Поворознюка.



Ярких голов в этот день было более чем достаточно, и зрителям было на что посмотреть. В четвертьфинале все четыре матча завершились разгромным счетом 5:0, таким образом сформировав четверку полуфиналистов :: Грантех, ArDi Logistics, Bizon и KVADR.



В полуфинале Грантех отправил 2 гола в ворота ArDi Logistics, а KVADR почти всухую завершил матч с Bizon-ом, если бы не 1 гол от последних, поэтому в результате 5:1.



А вот ArDi Logistics в следующей игре не так повезло, и в матче за третье место Bizon разгромил их со счетом 5:0.



Как и следовало предполагать, в финал добрались сильные – команда Грантех, которая сформировалась из игроков сильнейших команд прошлого года, и KVADR, которые в прошлом году дошли только до третьего места.

Финальный матч держал в напряжении до конца, ведь на поле сошлись две команды, которые до этого не пропустили ни одного гола, и ожидаемо счет так и не удалось открыть. Поэтому зрители таки дождались первого за весь день поединка за золотой гол – 1на1. Турнир еще раз показал, каким динамичным он есть, ведь за считанные секунды игрок KVADR забил победный для своей команды гол, который стал поистине золотым, и этим обеспечил всем билет в Бразилию. Теперь харьковская команда KVADR готовится к поездке в Бразилию, где уже 21 июля будет представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five.



"Мы уже второй раз участвуем в этом чемпионате. Нам все очень нравится. В этот раз нам все удалось. Мы готовились, мы хотели его выиграть. Эмоции конечно переполняют. Рады, что именно Харьков представит нашу страну на этом чемпионате в Бразилии. Когда мы постоянно играем в классический футзал, иногда хочется эмоциональной разгрузки и именно здесь мы находим ее, и это нам дает силы в будущем заниматься футболом и любить эту игру. Очень здорово, что в нашей стране и во всем мире проводится такой турнир. Мы обязательно проведем подготовку и, думаю, у нас в это получится, и мы достойно представим Украину на этом празднике футбола, на этом чемпионате! ", – Игорь Шишка, капитан команды KVADR.

Все победители награждены подарками в виде зарядных устройств и аккумуляторов eneloop от Panasonic, а также сувенирами от сайта Футбол24.



Чемпионат проходит при поддержке Ассоциации футзала Украины.



Партнеры: Panasonic.



Медиа-партнеры: Football.ua, Bigmir, Футбол24, Обозреватель.

О Neymar Jr's Five



Neymar Jr's Five – это авторский турнир по мини-футболу мировой легенды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 60 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой – пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в третий раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.



Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, ребята в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат – 10-мин. интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

