Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу

В Києві днями стався скандал. В самому центрі міста на Майдані Незалежності на одному з будинків виросла самочинна надбудова. Це власник горішньої квартири почав зводити для себе ще один додатковий поверх, спотворивши при цьому вигляд історичної будівлі.

Не можна сказати, що сталося щось дуже незвичне. В Києві, особливо в центрі, чимало подібних саморобних надбудов на дахах будинків.

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Квадратний метр там, як відомо, коштує дорого, тому деякі власники квартир не можуть встояти перед спокусою наростити собі один чи два додаткових поверхи. І надбудовують тераси, мансарди та розширюють балкони.

При цьому вони плюють і на закони, і на єдиний архітектурний стиль історичної частини міста. Так що явище це хоч і ганебне, але давнє. Але те, що сталося на Майдані Незалежності просто шокувало всіх.

По-перше, мовиться не про якийсь провулок чи задній двір другорядної вулиці. А про головну площу, можна сказати, обличчя столиці України, яку щодня відвідують тисячі людей, зокрема закордонні туристи.



Скандальна надбудова в Києві

По-друге, сама ця надбудова виглядала настільки потворно і зводилася настільки нахабно, що одразу постало питання: а чому влада на це не реагує?І тут з'ясувалася ще одна вражаюча деталь.

Виявляється, влада про цю історію знає. Просто нічого не може чи то не хоче зробити. Бо ще в серпні, як тільки почалися будівельні роботи на даху будинку, до власника приходив інспектор Київблагоустрою й вимагав зупинити зведення "халабуди".

Але власник квартири послав інспектора якомога далі та ще й погрожував з ним розібратися фізично, якщо той ходитиме і набридатиме своїми вимогами. У відповідь інспектор написав заяву до поліції щодо перешкоджання його роботі. Поліція відкрила кримінальне провадження, але десь його загубила.



"Шпаківня" в центрі столиці неабияк обурила киян

Відтак, власник спокійно продовжив зведення цієї "шпаківні" й два місяці це успішно робив, аж поки в жовтні з вулиці перехожі не помітили, як зростає цей сарай на даху. А коли про це почали говорити соцмережах та у медіа, виявилося, що в Києві, не знайшлося жодного чиновника чи правоохоронця, який здатний зупинити цей самобуд.

Адже попри скандальність ситуації ані керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції, ані начальник столичної поліції, ані мер Кличко з цим нічого не здатні зробити й не можуть чи то не хочуть зупинити це самочинне будівництво.

Ну, про корупцію в поліції та будівельній інспекції, ви, напевне, і так чули дуже багато. А от щодо бездіяльності Віталія Кличка, то я особисто думаю, що він не поспішав зупиняти будівництво цієї халабуди чисто із почуття солідарності.

Бо, подивімось, де живе сам мер Києва. На архівних фото будинок на вулиці Богдана Хмельницького, в якому мешкає Кличко, мав ось такий вигляд:



Архівні фото будинку, в якому мешкає мер Києва

А тепер подивіться, як ця будівля виглядає сьогодні:



Два мансардних поверхи Кличку дозволили надбудувати у 2001 році

Не важко помітити, як за цей час на будинку виросли два додаткові поверхи. І саме на цих добудованих поверхах і розташована квартира Віталія Кличка. Тож мер Києва як ніхто добре розуміє адвоката Дмитра Пічугіна, який почав зводити цю надбудову на Майдані Незалежності.

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Зрештою, скандал набув таких масштабів, а безпорадність київської влади досягла такої межі, що проблему довелося вирішувати особисто прем'єр-міністру Гончаруку, який через це скандальне будівництво на даху зібрав навіть спеціальну нараду.

На вихідних радник київського мера Максим Бахматов звернув мою увагу на гучний випадок незаконної надбудови в самому... Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 15 жовтня 2019 р.



З цього приводу соцмережі вибухнули кепкуванням та знущальними жартами, бо користувачі припустили, що наступним кроком після наради в українського прем'єра має стати засідання Генеральної асамблеї ООН та ситуативної кімнати в Білому Домі.

Бо, якщо без жартів, людей насправді обурило, що вони як платники податків утримують цілу армію чиновників та правоохоронців у Києві, а також низку контролюючих установ на національному рівні, і ніхто з них не може розібратися з нещасною халабудою на даху.

А розв'язання цієї проблеми, виявляється, це рівень керівника уряду, який, як ми думали, має опікуватися стратегічними питаннями розвитку української економіки, а не одним конкретним самобудом.

Чиновники на свій захист спробували зауважити, що, прем'єра довелося залучити вимушено, бо проблема настільки серйозна, що без допомоги глави уряду ніяк. Оскільки, за їхніми словами, в законодавстві бракує відповідних норм, щоб боротися з такими самобудами, і у влади, як завжди "тупо нема повноважень", щоб розв'язати це питання.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Хоча, це неправда. Адже, насправді й у Державної архітектурно-будівельної інспекції достатньо законних можливостей, щоб зупиняти самобуди. І поліція з прокуратурою, коли хочуть, можуть паралізувати будь-яке будівництво.

Ну і на підтвердження цього, вже після наради у прем'єра, отримавши від глави уряду стусана, київська влада раптом швидко знайшла і повноваження і можливості.

Комунальні служби буквально наступного дня почали розбирати скандальну халабуду на Майдані, навіть не чекаючи поки будуть внесені зміни в законодавство. При цьому, київська влада, намагаючись виправдатися за показову бездіяльність, пообіцяла, що відтепер почнуться нові часи. І мерія незабаром жорстко розбереться з усіма без винятку незаконними надбудовами в столиці.

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Ми пропонуємо київським чиновникам спершу розібратися з будинком-монстром на Подолі, який через ненаситних забудовників спаплюжив вигляд цього давнього району Києва.

А ще завітати в гості до мера Кличка і розібратися з його двоповерховою мансардою, надбудованою на старовинну будівлю в центрі Києва.Ось тоді й побачимо, чи справді влада збирається виконувати свою роботу. Чи просто озвучує чергові обіцянки, перелякавшись суспільного невдоволення.