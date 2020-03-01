Незаконная рыбалка: когда и почему запрещено ловить рыбу

Из-за аномально теплой зимы браконьеры в этом году очень активны. На Житомирщине рыбоохранный патруль уже вышел на рейд. Они обнаружили более километра сеток, в которых было 20 килограммов рыбы.

Рыбаки ловили щуку и карасей сетями несмотря на то, что их использование запрещено в Украине. Рыбинспекторы говорят, что в связи с теплой зимой рыба начала идти на нерест гораздо раньше, чем обычно.

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Сетки – не единственное незаконное орудие, браконьеры ставят их преимущественно ночью, чтобы никто не видел. Кроме них рыбаки изготавливают специальные "пауки", а ниже по течению реки рыбачат на удочку.



Так выглядят "пауки"

Сетки, в которые попадает рыба с икрой – это большой удар по речной экосистеме. Они существенно влияют на популяцию рыб, поэтому следующие поколения не смогут порыбачить любительским спортивным способом.

Во время рейда было замечено, что щука уже выходит на нерест, даже при такой погоде. Это очень вредно для экологии, потому что в дальнейшем популяция рыбы будет уменьшаться,

– сообщил главный инспектор Житомирского рыбоохранного патруля Роман Демянчук.

Максимальный штраф за нарушение правил рыболовства составляет 610 гривен. Кроме того, за каждую пойманную рыбу придется заплатить от 17 до 5 сотен, в зависимости от вида.

Смотрите карту деятельности киевского рыбоохранного патруля:

К слову, с 1 ноября 2019 года в большинстве украинских водоемов начался осенне-зимний запрет на вылов рыбы. Продлится до начала нереста 2020 года, в некоторых городах – до конца зимнего периода. Ловить раков запрещено с 10 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года.

Правила рыболовства: коротко

►Кому разрешено рыбачить?

Любительское и спортивное рыболовство на территории Украины разрешено как гражданам страны, так и иностранцам. Детям до 16 лет вылов рыбы разрешен только с берега.

►Сколько стоит рыбалка и нужны ли разрешения?

Рыбачить разрешено круглый год, как днем, так и ночью. На водоемах общего пользования рыбалка является бесплатной, никаких специальных разрешений не нужно. На арендованных водоемах обязательно должны быть места для бесплатного купания, плавания на лодках или рыболовства только в определенных местах.

►Когда действует запрет на вылов рыбы?

во время нереста;

нельзя ловить раков во время линек;

на зимовальных ямах;

запрет на лов с лодки во время нереста и закрытия навигации;

в ночное время, то есть через час после захода солнца запрещено ловить ракообразных.

►Где запрещено рыбачить в течение года?

в каналах теплоэлектроцентралей, электростанций;

в новосозданных водохранилищах;

возле охраняемых мостов;

в радиусе 500 метров от хозяйств, которые занимаются разведением рыбы;

на водоемах, находящихся в зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС;

на водоемах, где рыбалка запрещена рыбоохраной;

на Киевском и Каневском водохранилищах.

►Как запрещено рыбачить?

с применением взрывчатых и ядовитых веществ;

с помощью электротока;

с использованием колючих орудий;

из огнестрельного и пневматического оружия;

сетеоснаститеотными орудиями лова;

Также на водоемах запрещено создавать запруды и вылавливать рыбу путем спуска воды из водоема.

►Сколько рыбы и раков можно поймать?

На водоемах общего пользования одному человеку за сутки разрешен вылов:

рыба – 3 килограмма;

раки – 30 штук.

На водоемах специального водопользования и закрепленных за общественными организациями:

рыба – 5 килограммов;

раки – 50 штук.

Разрешено забрать одну трофейную рыбу, если ее вес превышает допустимую норму.

Подробнее обо всех запретах и ограничениях можно почитать на сайте Управлением Государственного агентства рыбного хозяйства.