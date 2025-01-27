Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. Четверо жителей Черкасской области попытались незаконно пересечь границу с Венгрией через реку Тиса.

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Опасная попытка переправы

Пограничники задержали мужчин, которые, веря переправщикам, что "Тиса мелкая и безопасная", заплатили по 2500 долларов аванса за переправу.

При попытке преодолеть забор из егозы, трое из нарушителей порезали руки. Они были задержаны в очень плохом состоянии: грязные, с кровью на руках, но живые. Все четыре мужчины пытались пересечь границу нелегально, несмотря на опасность.

Попытка нелегального пересечения через Тису: смотреть видео

После задержания на нарушителей были составлены административные протоколы. Это еще один случай, когда люди стали жертвами мошенников, которые обещают "легкие" пути пересечения границы в условиях полномасштабного вторжения.