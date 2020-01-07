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      Незаконные формирования не смогут принять участие в выборах на Донбассе, – Пристайко

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      Местные выборы на Донбассе состоятся без участия незаконных формирований / gorlovka.today

      Незаконные формирования на Донбассе не смогут принять участие в местных выборах. Таким образом глава МИД Украины Вадим Пристайко ответил на вопрос, могут ли быть проведены местные выборы на Востоке с участием "народных республик".

      В идеале местные выборы на оккупированном Донбассе должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, заявил Пристайко в интервью газете Bild, опубликованном на сайте МИД.

      Читайте также: Пристайко заявил об отсутствии доверия к России после нормандской встречи

      Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины,
      – подчеркнул министр.

      Пристайко также прокомментировал вероятность того, что на этих маленьких территориях смогут быть избраны представители "народных республик".

      "Мы – не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока", – рассказал глава МИД Украины.

      Что известно о предстоящих выборах на Донбассе

      В начале декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский заявлял, что власть хотела бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – в октябре 2020 года.

      Во время встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года Зеленский настаивал на передаче границы под контроль Украины до проведения местных выборов на Донбассе. Но президент России Владимир Путин отказался от такого сценария. Поэтому Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

      Позже помощник президента Андрей Ермак заявил, что вероятность местных выборов на Донбассе будут рассматривать уже после следующей встречи в нормандском формате, запланированной на апрель 2020 года.

      Если же в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам, заявил Пристайко.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины МИД Украины Вадим Пристайко Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Местное самоуправление Местные выборы 2020
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