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      Незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму: суд в Гааге принял решение в пользу Украины

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      Суд в Гааге признал незаконным захват Россией активов "Нафтогаза" в Крыму
      Суд в Гааге признал незаконным захват Россией активов "Нафтогаза" в Крыму / Фото из открытых источников

      Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций относительно НАК "Нафтогаз Украины". Нарушение заключается в том, что Кремль экспроприировал (принудительно захватил) активы украинской компании и ее дочерних предприятий в Крыму.

      Как передает пресс-служба "Нафтогаза", международный трибунал постановил, что Российская Федерация, согласно двустороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, является ответственной за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму.

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      Вывод трибунала заключается в том, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными, поскольку страна-агрессор нарушила двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу, Россия должна уважать и защищать украинские активы, включая те, которые располагаются в Крыму.

      Правда, этим решением трибунал не определил сумму убытков "Нафтогаза". Их размер будет установлен на следующем этапе процесса.

      Эксперты "Нафтогаза" оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов в не менее 5 миллиардов долларов. Согласно инфографике, которую обнародовала компания, под украденными Россией активами подразумеваются спецразрешения на разведку в прибрежной зоне; спецразрешения на пользование недрами; газопроводы, запасы газа в хранилища; суда, буровые платформы, транспортные средства, оборудование и прочее.

      Нафтогаз, Росія, суд, трибунал, Гаага, Крим, анексія
      Суд в Гааге признал, что Россия незаконно захватила активы Нафтогаза в Крыму: инфографика

      По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, это очень важная победа, которая позволит привлечь агрессора к ответственности за украденные активы. В то же время он отметил, что стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти благодаря действиям международного сообщества Украины.

      Добавим, что постоянная палата третейского суда в Гааге выполняет функции регистратора и администрирует арбитражные производства.

      Это уже не первое громкое дело против России, которое выиграл "Нафтогаз". Так, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

      7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража. Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

      Что известно про вышеупомянутый судовой процесс "Нафтогазу" против России? "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации "О содействии и взаимной защите инвестиций", более известным, как украинско-российская инвестиционная сделка. Постоянный третейский суд в Гааге провел слушания по юрисдикции в мае 2018 года. Арбитражное производство против Российской Федерации совместно с материнской компанией инициировали шесть предприятий Группы "Нафтогаз" – ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".

      Как Россия оккупировала Крым:

      – в конце февраля 2014 года на полуостров Россия, как со своей территории, так и с крымских баз Черноморского флота РФ, перебросила войска (поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками");

      – 16 марта на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем;

      – 18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Нафтогаз Газовый конфликт Судьи Трибунал в Гааге
      Источник: 24 канал
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