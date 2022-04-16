Министерство внутренних дел 15 апреля показало некоторые из этих "подарков". Этой публикацией в очередной раз призывали осторожничать всех жителей освобожденных территорий.

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Делали ловушки всюду, где могли

На территориях, которые недавно деоккупировали, запрещено ходить в неисследованных специалистами зонах. Россияне при уходе оттуда оставили не только множество боеприпасов.

Там можно встретить растяжки в домах и на деревьях. Оставили военные врага и взрывчатку в автомобилях. В одном из домов обнаружили даже гранату в стиральной машине.

Растяжки и взрывчатка от оккупантов в Киевской области / Фото МВД

Не меньшую опасность представляют и самодельные взрывные устройства. В них россияне насыпали гвозди, чтобы добавить смертоносности.



Взрывное устройство, оставленное россиянами / Фото МВД

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