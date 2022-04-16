Незаметные и смертельно опасные: в МВД показали "подарки" оккупантов, оставленные на Киевщине

Когда украинские войска выбивали оккупантов из Киевщины, те не просто отступали. Они оставили после себя много смертельно опасных ловушек.

Министерство внутренних дел 15 апреля показало некоторые из этих "подарков". Этой публикацией в очередной раз призывали осторожничать всех жителей освобожденных территорий.

Ранее Россияне заминировали жителю Киевщины багажник: мужчина погиб

Делали ловушки всюду, где могли

На территориях, которые недавно деоккупировали, запрещено ходить в неисследованных специалистами зонах. Россияне при уходе оттуда оставили не только множество боеприпасов.

Там можно встретить растяжки в домах и на деревьях. Оставили военные врага и взрывчатку в автомобилях. В одном из домов обнаружили даже гранату в стиральной машине.

Растяжки и взрывчатка от оккупантов в Киевской области / Фото МВД

Не меньшую опасность представляют и самодельные взрывные устройства. В них россияне насыпали гвозди, чтобы добавить смертоносности.



Взрывное устройство, оставленное россиянами / Фото МВД

К теме – они минировали даже картофель: смотрите видео