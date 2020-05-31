В торгово-развлекательном центре "Караван", в Харькове, произошел прорыв. Из-за аварии посреди пола забил метровый фонтан воды.

Вода мощно забила из-под плитки пола и тут же залила торговый центр. Видео с места прорыва опубликовали в телеграм-канале Teza.

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Скорее всего, инцидент произошел из-за прорыва пожарного гидранта в полу.

Гейзер посреди ТРЦ в Харькове – смотрите видео

Между тем эвакуировать посетителей решили с помощью пожарной тревоги. Посетителей и работников ТРЦ предупредили спецсигналами и эвакуировали. Соответствующее видео опубликовали на местном телеграм-канале ХС Харьков.

Там же появилось видео начала наводнения: струя начал бить из-под выщербленной плитки в полу, в месте, в котором не было отверстия для гидранта или стока.

Как фонтан из пола затопил ТРЦ в Харькове – смотрите видео

Где расположен ТРЦ Караван в Харькове – смотрите карту