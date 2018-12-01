Независимая УПЦ: Объединительный Собор может состояться в середине декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дату Объединительного Собора объявит Вселенский Патриарх Варфоломей, но предположил, что он состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первой половине декабря. Участники Собора выберут Предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное – украинской церкви,

– сказал Порошенко.

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Он отметил, что предстоятелю церкви вручат Томос – грамоту о духовной независимости.

"Чрезвычайно важно, что украинская церковь будет одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие", – сказал президент.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ, который его, когда главная церковь хочет предоставить другой церкви фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, касающимся положений христианского вероучения, чаще всего документ касается церковного устройства.

Как будут создавать единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и позволили создать единую поместную церковь. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.