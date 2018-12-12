Независимость УПЦ: представитель Вселенского патриарха прибыл в Киев для подготовки собора

Представитель Вселенского патриарха митрополит Гальский Эммануил уже прибыл в Киев для подготовки объединительного собора. Он будет руководителем этого собора, а сам собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к религиозным кругам.

"Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник", – сказал собеседник агентства.

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24 канал сообщал, что представители УПЦ Киевского патриархата планируют перед Объединительным собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом и с другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор состоялся успешно.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчетов Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.